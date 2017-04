Marvel Heroes Omega in arrivo su PS4 e Xbox One in primavera

hanno appena annunciato che, action RPG free-to-play attualmente disponibile per PC e Mac, arriverà presto anche su PlayStation 4 e Xbox One, con il nome di, nel corso della primavera. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco.

Inoltre, è prevista una closed beta per il gioco, che avrà inizio prossimamente. Di seguito, potete trovare il nuovo trailer di Marvel Heroes Omega. Lasciandovi alla visione, vi rimandiamo all'apposito post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale per ulteriori dettagli in merito.