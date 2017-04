Marvel Heroes Omega: in arrivo una Closed Beta su PlayStation 4 e Xbox One

Dopo aver confermato il lancio del gioco in primavera,ha oggi annunciato l'arrivo di una Closed Beta su PlayStation 4 e Xbox One di, edizione console digià disponibile su PC.

La versione di prova sarà disponibile il 21 aprile su PlayStation 4, mentre su Xbox One arriverà pochi giorni dopo. Potete ottenere accesso alla beta acquistando uno dei Founder Pack presenti sul PlayStation Store o sul sito ufficiale del gioco. In caso prendeste parte alla Closed Beta in qualità di membri PlayStation Plus, inoltre, otterrete una serie di contenuti extra, tra cui un costume di Daredevil, sconti su acquisti in-game e molto altro.

Marvel Heroes Omega arriverà su PlayStation 4 e Xbox One nel corso della primavera.