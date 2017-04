Marvel Heroes Omega: al via la beta su PlayStation 4

In occasione del lancio della closed beta di Marvel Heroes Omega, Gazillion Entertainment ha condiviso un trailer con le caratteristiche del suo titolo basato sull'universo Marvel. La beta è già disponibile per i giocatori PlayStation 4, ed è possibile accedervi acquistando uno dei Founder's Pack presenti sul PlayStation Store.

Marvel Heroes Omega, pubblicato originariamente nel 2013 su PC, approderà su console prima su PlayStation 4, e sarà disponibile anche per Xbox One dopo breve. Il video mette in mostra la modalità co-op locale, non presente sull'edizione per Personal Computer. Acquistando su PlayStation Store uno dei Founder's Pack si avrà accesso immediato alla closed beta. Gazillion Entertainment ha inoltre dichiarato che, indipendentemente dalla partecipazione alla beta, ogni giocatore riceverà un personaggio gratuito: Daredevil.

Marvel Heroes Omega uscirà ufficialmente durante la primavera su PlayStation 4 e Xbox One, mentre è già disponibile la versione PC.