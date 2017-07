Marvel Powers United VR annunciato in esclusiva per Oculus Rift

, ehanno annunciato, titolo VR in esclusiva perche arriverà nel 2018. Oltre ai personaggi visibili nel trailer,ha annunciato che sarà possibile giocare con un ampio roster di super-eroi.

La combinazione di Oculus Rift e Oculus Touch permetterà ai giocatori di vestire i panni del proprio beniamino Marvel e padroneggiare i suoi poteri. Ci si potrà spostare liberamente in iconiche ambientazioni a piedi, in volo o grazie a mosse speciali di facile esecuzione. Sarà possibile divertirsi in solo oppure ingaggiare i propri amici per un'esperienza co-op, condividendo i propri successi su Facebook con una cover personalizzata ispirata ai fumetti.

Marvel: Powers United VR, previsto per il 2018 in esclusiva su Oculus Rift, sarà inoltre giocabile al San Diego Comic-Con 2017, occasione nella quale verrà svelato un nuovo personaggio.