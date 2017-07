Marvel vs Capcom Infinite: 12 minuti di gameplay per i neo-annunciati personaggi

Irei, in occasione del panel Marvel Games del San Diego Comic-Con, Capcom ha annunciato quattro nuovi lottatori che si aggiungeranno alla rosa di Marve vs. Capcom Infinite. Grazie ad un video condiviso da IGN USA, abbiamo l'occasione di vedere in azione le new entry del picchiaduro.

Come già riportato in precedenza, Spider-Man, Haggar, Nemesis e Frank West saliranno sul ring per sfidare Ryu, Chun-Li, Dante, Strider Hiryu e diversi altri personaggi appartenenti agli universi Marvel e Capcom. Potete visualizzare il video gameplay seguendo questo collegamento.

Marvel vs. Capcom Infinite uscirà il 19 settembre 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One anche in una corposa Collector's Edition.