Durante la PlayStation Experience South Asia di Kuala Lumpur,ha mostrato una nuova sequenza di gameplay dicommentata dal Promotion Producer Tomoaki Ayano e dall'Assistant Producer Kansuke Sakurai.

In apertura trovate il video che mostra in azione personaggi come Spider-Man, Haggar, Nemesis, Gamora, Ultron, Thor, Nova, Rocket Raccoon, Zero, Dante, Strider, Ryu e Captain Marvel.

Ricordiamo che Marvel VS Capcom Infinite sarà disponibile dal 19 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato di essere al lavoro per migliorare l'aspetto di Chun-Li, non particolarmente gradito dalla community.