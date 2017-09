Marvel vs. Capcom Infinite è adesso disponibile su PS4, Xbox One e PC

Marvel vs. Capcom: Infinite è adesso disponibile per l'acquisto su Playstation 4, Xbox One e PC. Per celebrare l'evento, è stato pubblicato un trailer di lancio che ci offre una breve panoramica del gioco.

Di seguito, il comunicato ufficiale:

Capcom, sviluppatore e publisher mondiale di videogiochi lancia oggi Marvel vs. Capcom: Infinite, titolo che segna l’attesissimo ritorno della sua celebre saga di combattimento e azione. La nuova evoluzione di questa divertente e frenetica serie arriva al lancio più ricca d’azione che mai, grazie a una grande varietà di sfide accessibili sia in single player che in multiplayer e alla presenza di un roster di 30 personaggi provenienti dagli universi di Marvel e Capcom.

Marvel vs. Capcom: Infinite si basa su un’esperienza cinematografica emozionante che mette i giocatori al centro di una feroce battaglia nei panni dei più amati eroi degli universi di Marvel e Capcom che dovranno unire le loro forze per tentare di fermare la minaccia di Ultron Sigma, nato dalla combinazione dei nemici robotici noti come Ultron e Sigma. In aggiunta alla modalità storia, i videogiocatori potranno affinare le loro abilità anche nelle modalità single player: Training, Mission e Arcade. Marvel vs. Capcom: Infinite possiede una spiccata attitudine per il gioco multiplayer che è supportato tramite modalità di gioco online specifiche, tra cui sfide multiplayer casuali e per tipologia di ranking e contenuti online che includono classifiche mondiali, lobby e un’emozionante modalità spettatore.

Tutta l’azione in Marvel vs. Capcom: Infinite si svolge in nuove ambientazioni ispirate ai familiari universi di Marvel e Capcom Questo videogioco prevede battaglie a squadre 2v2 e la possibilità di sfruttare il potere proveniente da una delle sei Pietre dell’Infinito per influenzare l’esito della battaglia. Marvel vs. Capcom: Infinite offre un gameplay molto profondo con la possibilità di personalizzare, equipaggiare e liberare i poteri degli elementi nel corso della battaglia.

La versione retail standard di Marvel vs. Capcom: Infinite è disponibile in tutta Europa per PlayStation 4, Xbox One e PC. La Deluxe Edition include il gioco principale insieme a un Character Pass 2017, contenente l’accesso a sei ulteriori personaggi disponibili dopo il lancio del gioco, quali Sigma, Black Panther, Monster Hunter, Venom, Winter Soldier e Black Widow.