In occasione dell'uscita disullo store di, il colosso americano ha deciso di regalare a tutti gli acquirenti del film un costume premium per l'Uomo Ragno in

Si tratta della skin di Superior Spider-Man, tratta dall'omonima serie a fumetti pubblicata dal 2013 al 2014. Il prossimo 17 ottobre, il picchiaduro si arricchirà inoltre di due nuovi personaggi: Sigma e Pantera Nera. In allegato alla notizia trovate il video promozionale che ritrae Spider-Man con il costume Premium.

Marvel vs. Capcom Infinite è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.