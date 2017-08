Firebrand e Dormammu faranno parte del roster di, come confermato dalla copertina alternativa del prossimo numero di(che sarà pubblicato nella giornata di domani) in cui è possible osservare i due villain impegnati in combattimento.

Marvel ha inoltre annunciato che in occasione della GamesCom di Colonia, che si terrà dal 22 al 26 agosto, saranno mostrati alcuni spezzoni di gameplay di entrambi. Con l'introduzione di Firebrand e Dormammu il roster include adesso 30 personaggi giocabili. Quali saranno le prossime aggiunte secondo voi? Ricordiamo ai lettori che Marvel vs Capcom Infinite sarà disponibile dal 19 settembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC.