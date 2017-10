Come riportato dal portale online shoryuken.com, su reddit sono stati trafugati alcuni bozzetti dei personaggi di. Si tratta dei lottatori in arrivo tramite DLC, e grazie alle immagini possiamo meglio capire che aspetto avranno all'interno del picchiaduro di

Sigma e Black Panther non si discosteranno dalle versioni comparse nella modalità storia. Venom si presenterà con l'aspetto tipico degli albi a fumetti, mentre Vedova Nera e Soldato d'Inverno saranno ispirati all'universo cinematografico Marvel.

Potete trovare i bozzetti nella galleria in calce alla notizia, e vi ricordiamo che Marvel vs. Capcom Infinite è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.