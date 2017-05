Marvel vs Capcom Infinite: un leak svela il roster completo

L'insider Ryce (lo stesso che ha rivelato in anteprima l'esistenza del gioco) ha pubblicato su NeoGAF quella che sembra essere la lista completa dei lottatori che andranno a comporre il roster di

Secondo quanto riportato da Ryce, i lottatori disponibili sin da subito saranno 28, con altri sei personaggi in arrivo nei mesi successivi al lancio come parte della prima stagione.

Personaggi Capcom

Arthur

Chris

Chun-Li

Dante

Firebrand

Jedah

Monster Hunter

Morrigan

Nemesis

Ryu

Spencer

Strider Hiryu

X

Personggio sconosciuto (probabilmente Frank West)

Personaggi Marvel

Ant-Man

Captain America

Captain Marvel

Doctor Strange

Gamora

Hawkeye

Hulk

Iron Man

Nova

Rocket/Groot

Spider-Man

Thanos

Thor

Ultron

L'insider conferma inoltre la presenza di sei personaggi extra per la prima stagione, tra cui Sigma e Venom. Al momento, niente di quanto riportato è stato ufficializzato dal publisher, ricordiamo che Marvel vs Capcom Infinite sarà disponibile dal 19 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.