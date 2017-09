La modalità Arcade sarà disponibile insin dal lancio del gioco e non arriverà in un secondo momento, come accaduto invece con. La notizia arriva dal sito brasiliano Collectible 506 che ha avuto modo di provare recentemente la build definitiva del gioco.

Il sito riferisco della presenza di otto scontri in modalità Arcade, sei dei quali formati da squadre di due lottatori, inoltre saranno presenti un mini boss e un boss da affrontare. Al termine della modalità Arcade i giocatori sbloccheranno nuove colorazioni per i personaggi.

Marvel vs Capcom Infinite sarà disponibile dal 19 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.