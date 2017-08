Marvel vs Capcom Infinite: il nuovo gameplay trailer mostra Ghost Rider in azione

ha pubblicato il quinto gameplay trailer di, mostrando in azione i personaggi di Firebrand, Jedah, Dorammu e Ghost Rider. I combattenti sono stati immortalati anche in una serie di nuovi screenshot in alta definizione.

Come del resto aveva già annunciato, Capcom sarebbe stata presente alla Gamescom 2017 di Colonia, occasione in cui avrebbe mostrato in azione i personaggi giocabili di Firebrand, Jedah, Dorammu e Ghost Rider.

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale dedicato alla storia, inoltre, Capcom ha reso noti il roster completo e le modalità di gioco presenti in Marvel vs Capcom Infinite. Ricordiamo che il picchiaduro sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 19 settembre.