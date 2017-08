Marvel vs Capcom Infinite: un nuovo spot TV mostra Ultron Sigma

ha rilasciato un nuovo spot TV giapponese percon protagonista, definito come l'antagonista principale presente nel gioco. Il video è stato proposto in cima alla notizia.

Tra gli ultimi combattenti confermati nel roster di Marvel vs Capcom Infinite, segnaliamo il recente annuncio di Ghost Rider, Spider-Man, Nemesis (Resident Evil), Haggar (dal beat'em up Final Fight) e Frank West (uno dei protagonisti della serie Dead Rising), senza dimenticare Firebrand e Dormammu. Per saperne di più bisognerà attendere la Gamescom 2017 in programma dal 22 Agosto, occasione in i nuovi combattenti verranno mostrati in azione.

Marvel vs Capcom Infinite uscirà il prossimo 19 Settembre su PC, Playstation 4 e Xbox One.