Marvel vs. Capcom Infinite: il nuovo trailer mostra la Power Stone in azione

Il canale YouTube giapponese diha pubblicato da poco un nuovo video dedicato al picchiaduro di prossima pubblicazione:. Grazie al filmato possiamo dare uno sguardo al potenziamento

Marvel vs. Capcom Infinite presenterà sei tipologie diverse di Infinity Stone, ed ognuna di esse sarà in grado di influenzare lo stile di gioco del personaggio in uso. In questo video vediamo Ryu utilizzare contro un inerme Chris Redfield le abilità Infinity Surge e Infinity Storm, utilizzabili grazie alla Power Stone.

Marvel vs. Capcom Infinite sarà disponibile dal 19 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4, e la prima recensione pubblicata dal magazine Famitsu lo ha promosso con una valutazione di 32/40.