ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di, in cui possiamo vedere il personaggio di Iron Man in azione. Il filmato mostra le varie mosse e le movenze del personaggio: potete visionarlo in cima alla notizia.

Nei trailer pubblicati in precedenza, invece, abbiamo avuto l'opportunità di vedere anche il personaggio di Ghost Rider, un'introduzione alla storia e i vari costumi pre-ordinabili. Nell'attesa che Marvel vs Capcom Infinite venga pubblicato il prossimo 19 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi ricordiamo che il publisher ha reso noti il roster completo e tutte le modalità presenti nel gioco.