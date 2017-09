Marvel vs Capcom Infinite: positive le recensioni della stampa internazionale

GameSpot - 8/10

IGN USA - 7.7/10

Polygon - 7.5/10

US Gamer - 3.5/5

Game Informer - 8.25/10

GamesRadar+ - 3/5

In uscita domani, 19 settembre 2017, sue console,ha registrato una buona accoglienza da parte della stampa specializzata internazionale. Vediamo dunque i punteggi attribuiti al picchiaduro dai maggiori siti stranieri.

Recentemente sono inoltre stati svelati i quattro personaggi DLC che arricchiranno il roster di Marvel vs. Capcom Infinite nel 2017: Venom, Vedova Nera, Monster Hunter e Soldato d'Inverno. I personaggi potranno essere acquistati singolarmente, mentre saranno disponibili senza costi aggiuntivi per gli acquirenti della Deluxe Edition del titolo, comprensiva di Season Pass.

Marvel vs. Capcom Infinite uscirà domani su PC, PlayStation 4 e Xbox One; per tutti i dettagli sul nuovo fighting game che unisce gli universi Capcom e Marvel, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.