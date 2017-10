Marvel vs Capcom Infinite: Sigma e Pantera Nera arriveranno il 17 ottobre

ha annunciato chesi aggiungeranno al roster diil 17 ottobre. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer in cui è possibile vedere in due personaggi in azione: lo trovate in cima alla notizia.

Sigma e Pantera Nera sono i primi due personaggi che si aggiungeranno al roster di Marvel vs Capcom Infinite sotto forma di DLC, a cui seguiranno Venom, Vedova Nera, Monster Hunter e Soldato d'Inverno in arrivo entro il 2017. Oltre al video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, a fondo pagina potete dare un'occhiata ai nuovi screenshot dedicati ai due combattenti.

Ricordiamo che Marvel vs Capcom Infinite è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.