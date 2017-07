La community non sembra essere rimasta troppo soddisfatta dell'aspetto diine da tempo chiede a gran voce un restyling del personaggio. Le voci dei fan sono state ascoltate, come confermato dadurante il Comic-Con di San Diego.

Ono infatti fa sapere che "Capcom ha ascoltato i feedback dei giocatori e sta lavorando per migliorare l'aspetto estetico di Chun-Li e di altri personaggi. Faremo di tutto per completare il redesign prima del lancio del gioco. Al momento però non abbiamo nulla da mostrarvi."

Marvel vs Capcom Infinite sarà disponibile dal 19 settembre 2017 nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.