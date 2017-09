Marvel vs Capcom Infinite: un trailer per il DLC dedicato a Monster Hunter

In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha pubblicato un nuovo trailer diper il character DLC dedicato a. Il filmato mostra le mosse e le caratteristiche del nuovo personaggio: lo trovate in cima alla notizia.

Il combattente tratto dall'universo di Monster Hunter si aggiungerà al roster insieme agli altri personaggi annunciati, come Venom, Vedova Nera e il Soldato d'Inverno. Se siete in possesso del Character Pass 2017 incluso nella Deluxe Edition di Marvel vs Capcom Infinite, allora potrete scaricare i nuovi personaggi in arrivo entro l'anno senza costi aggiuntivi, ma in alternativa potrete comunque acquistarli singolarmente.

Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra Video Recensione del nuovo picchiaduro Capcom.