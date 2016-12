Marvel vs Capcom Infinite: la trama sarà uno degli elementi cardine del gioco

Michael Evans e Mike Jones di Capcom hanno recentemente parlato di, svelando alcuni dettagli sulla trama, la quale ricoprirà un ruolo di assoluta importanza nel nuovo picchiaduro della casa di Osaka.

Michael Evans nello specifico afferma che "un grande pilastro di Marvel vs Capcom Infinite sarà la storia. Racconteremo di come i mondi siano arrivati a collidere... è bello poter far incrociare le linee narrative di Captain Marvel e Mega Man!" Mike Jones aggiunge: "Lo storytelling è davvero importante per Marvel... non importa che si tratti di videogiochi, film o serie TV. Sono molto attenti a questo aspetto... cosa succederebbe se Mega Man incontrasse Iron Man? Lo scoprirete in Marvel vs Capcom Infinite!"

Marvel vs Capcom Infinite è stato annunciato alla PlayStation Experience di dicembre e uscirà nel corso del 2017 su PlayStation 4, Xbox On e PC Windows.