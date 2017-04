Marvel vs Capcom Infinite: trapela un video con cinque minuti di gameplay

L'utente di NeoGAF "TimGonzales" ha pubblicato su VidMe un video che mostra cinque minuti di gameplay di: il filmato permette ammirare vari scontri tra Hawkeye e Hulk contro Thor e Strider Hiryu, Chris Redfield e Hulk contro Strider Hiryu e Ultron, Ultron e Chris contro Thor e Chun-Li.

Nella giornata di ieri, il publisher ha annunciato che Marvel vs Capcom Infinite arriverà nei negozi il 19 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, in edizione Standard e nelle versioni Deluxe Edition e Collector's Edition, quest'ultima include quattro statue (Mega Man X, Captain Marvel, Iron Man e Chun-Li) prodotte da TriForce e la riproduzione di sei gemme dell'infinito.