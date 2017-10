Marvel vs Capcom Infinite: tutti i dettagli dell'update del 16 ottobre

Il prossimo 16 ottobrepubblicherà un nuovo aggiornamento per, il discusso picchiaduro che mette a confronto i più celebri eroi delle due case.

L'update preparerà il titolo al DLC previsto per il giorno dopo che introdurrà nel roster lottatori del calibro di Black Panther, Sigma e Monster Hunter.

Molti i cambiamenti che saranno apportati, che spaziano da modifiche al bilanciamento di alcuni personaggi alla risoluzione dei bug riscontrati dai giocatori. Tra i lottatori che subiranno alcuni cambiamenti ci sono Dante, Captain America, Dormammu e Doctor Strange. Per il figlio di Sparda, ad esempio, sarà risolto un bug che gli fa cambiare la posizione mentre subisce danni dall'attacco Tempesta. Per quanto riguarda lo Stregone Supremo, invece, il problema che causava la persistenza sullo schermo di Grace of Hoggoth anche dopo l'attivazione di Flames of the Faltine sarà un lontano ricordo.

Tra gli altri bug che verranno risolti, c'è quello che causa la perdita della connessione da un match online se vengono eseguite con successo molte prese, o quello che rende impossibile bloccare durante l'ultimo frame del crouching block recovery. Sarà inoltre incrementato il tempo di invincibilità durante la air recovery da 3 frame a 5 frame. Per ulteriori informazioni su tutti i cambiamenti che verranno introdotti dall'aggiornamento vi rimandiamo al changelog completo.

Marvel vs Capcom Infinite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.