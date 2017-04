Marvel vs Capcom Infinite uscirà il 19 settembre, rivelate le edizioni speciali

Tramite un post sul blog ufficiale,ha quest'oggi annunciato la data di uscita di Marvel vs Capcom Infinite . L'atteso picchiaduro sarà disponibile a partire dal prossimo 19 settembre su PlayStation 4, Xbox One, and PC.

L'azienda giapponese ha dato il via ai preorder e ha annunciato le edizioni speciali: la Deluxe Edition include al prezzo di 89.99 dollari il 2017 Character Pass, che vi garantirà l'accesso ai sei personaggi che debutteranno dopo il lancio, mentre la Collector’s Edition oltre ai contenuti presenti nella Deluxe Edition (199.99 dollari) comprende quattro statue (Mega Man X, Chun-Li, Captain Marvel e Iron Man) prodotte da TriForce, e sei Gemme dell'Infinito a led.

Sono stati inoltre confermati otto nuovi lottatori: Chun-Li (Street Fighter), Chris Redfield (Resident Evil), Strider Hiryu (Strider), Ultron, Hulk, Thor, Hawkeye, e Rocket Raccoon, che si uniscono ai già annunciati Ryu (Street Fighter), Mega Man X, Iron Man, Captain Marvel, Captain America e Morrigan (Darkstalkers).