Marvel vs Capcom Infinite uscirà nella seconda metà del 2017

Tomoaki Ayano diha svelato ai microfoni di 4Gamer la finestra di lancio di, nuovo episodio della serie annunciato durante la PlayStation Experience del 3 e 4 dicembre.

Sulle pagine di 4Gamer, Ayano fa sapere che il titolo arriverà durante la seconda metà del 2017 ma questa non è l'unica novità in cantiene negli studi di Capcom. Il prossimo anno infatti cadranno le celebrazioni per il trentesimo anniversario di Street Fighter e la casa di Osaka ha già dei piani ben precisi in merito, che verranno rivelati nei prossimi mesi, non è chiaro però se Capcom intenda lanciare un nuovo episodio della serie (ipotesi improbabile) o una raccolta che includa vari capitoli in versione rimasterizzata.