Marvel vs Capcom Infinite: vediamo il secondo gameplay trailer

ha pubblicato il secondo gameplay trailer per, picchiaduro in arrivo suil 19 Settembre. Nel video riportato in cima alla notizia possiamo vedere in azione i personaggi di Chun-Li, Hulk, Thor, Strider Hiryu, Hawkeye, Chris Redfield e Ultron.

Nella giornata di ieri, invece, è stato pubblicato il primo trailer dedicato alla storia, senza dimenticare l'arrivo di un filmato con 5 minuti di gameplay. Il publisher ha già annunciato le edizioni speciali del gioco, dando il via ai pre-order: la Deluxe Edition include, al prezzo di 89.99 dollari, il 2017 Character Pass (che vi garantirà l'accesso ai sei personaggi che debutteranno dopo il lancio), mentre la Collector’s Edition (199.99 dollari) comprende, oltre ai contenuti presenti nella Deluxe Edition, quattro statue (Mega Man X, Chun-Li, Captain Marvel e Iron Man) prodotte da TriForce, e sei Gemme dell'Infinito a led.

Marvel vs Capcom Infinite debutterà su PC, Xbox One e PS4 il prossimo 19 Settembre.