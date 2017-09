Marvel vs Capcom Infinite: Venom tra i 4 nuovi personaggi annunciati

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale,ha annunciato quattro nuovi personaggi che si aggiungeranno al roster dinel corso del 2017. Stiamo parlando di Venom, Vedova Nera, Monster Hunter e del Soldato d'Inverno.

I quattro personaggi in questione arriveranno insieme a Sigma e Pantera Nera entro il 2017, sotto forma di DLC. I contenuti aggiuntivi potranno essere acquistati separatamente, a meno che non siate già in possesso del 2017 Character Pass incluso nella Deluxe Edition di Marvel vs Capcom Infinite.

Il publisher ha inoltre confermato che al più presto verranno diffuse ulteriori informazioni sui nuovi personaggi appena annunciati. Ricordiamo che Marvel vs Capcom Infinite sarà disponibile a partire dal 19 settembre su PC, PS4 e Xbox One.