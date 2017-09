Marvel vs. Capcom: Infinite, al via il primo Evento internazionale

La terza iterazione del famoso franchise che unisce le stellecon i meta-umani della scuderiaè uscita da poco, ma il publisher è già pronto a dare il via al primo torneo ufficiale che si svolgerà attraverso diverse tappe internazionali e regole davvero particolari.

Per generare interesse attorno al proprio titolo (se non l'avete ancora fatto, correte a leggere la recensione), infatti, Capcom ha pensato di strutturare il torneo – che si chiamerà "Battle for the Stones" e avrà un montepremi finale di 30.000 dollari – attorno alle sei Gemme dell'Infinito. Il torneo radunerà 16 combattenti che verranno individuati attraverso i più disparati metodi. I primi sette concorrenti saranno i campioni di passate edizioni degli EVO Tournaments; mentre altri tre dovranno qualificarsi attraverso i tornei organizzati online (uno per regione: Europa, America Latina e Nord America).

Ancora più interessante, invece, sembra il percorso che caratterizzerà la qualificazione dei restanti sei sfidanti. Questi proverranno dai sei eventi maggiori segnati nel calendario. Tra questi spiccano i Red Bull Proving Grounds e la Games Week di Milano. Il vincitore di ogni evento riceverà una Gemma dell'Infinito alla quale sarà associata un'abilità particolare che, stando a quanto dichiarato, potrà influenzare non solo gli scontri in-game, ma dare anche un vantaggio che va al di là del titolo in sé. In più, per portare la competizione ai massimi livelli, sembra che l'avversario che sconfiggerà il rivale durante le fasi finali della Battle for the Stones potrà acquisire la pietra di quest'ultimo, compresa dunque l'abilità ad essa associata.

La formula così studiata sembra davvero interessante e possiede quel "quid" in più da generare molta curiosità attorno all'evento. Ovviamente a tutto vantaggio di Capcom. Vedremo se l'idea sarà baciata dal successo.