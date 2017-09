Marvel vs. Capcom Infinite: video panoramiche per diversi personaggi del roster

In vista dell'imminente lancio diha pubblicato alcuni video che aiuteranno i giocatori a familiarizzare con alcuni dei 30 personaggi presenti nel picchiaduro.

Ogni filmato offre una panoramica completa del personaggio, includi attacchi base, mosse speciali, combo, hyper combo, abilità distintive, e la loro affinità con le Infinity Stone, pietre in grado di alterare in maniera significativa il play-style del combattente.

In allegato alla notizia potete consultare i video tutorial di Arthur, Haggar, Zero, Ultron, Hawkeye e Ghost Rider. Marvel vs. Capcom Infinite uscirà martedì 19 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.