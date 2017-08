Marvelous Entertainment annuncia tante novità per la serie Senran Kagura

Durante un livestream che si è tenuto nelle scorse ore, il publisherha annunciato una numerosa serie di novità relative al franchise. Di seguito, tutti gli annunci sui giochi in arrivo.

La prima novità riguarda Senran Kagura Burst Re:Newal, remake di Senran Kagura Burst, titolo uscito nel 2015 su Nintendo 3DS e di cui trovate il primo trailer in apertura della notizia. Da segnalare anche l'annuncio di Peach Ball Senran Kagura, gioco di flipper per Nintendo Switch con supporto per l'HD Rumble.

Senran Kagura Peach Beach Splash si arricchirà di un nuovo personaggio, Bashou, proveniente da Senran Kagura New Wave G Burst, presto inoltre arriverà il supporto per PlayStation VR. Novità anche su Shinobi Refle Senran Kagura per Nintendo Switch, il cui lancio è confermato nel corso del 2017, in calce alla notizia trovate video di apertura e primo filmato di gameplay.

Infine, è stato annunciato Shinobi Master Senran Kagura New Link per iOS e Android, il gioco è ancora privo di una data di lancio, primo trailer in calce alla notizia, così come per l'appena presentato

Senran Kagura 7EVEN Shojo-tachi no Kofuku.