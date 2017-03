Masachika Kawata: il ritorno di Dino Crisis non è in programma

Il produttore diè stato recentemente intervistato dal Daily Star e in questa occasione ha parlato tra le altre cose anche del reboot di, confermando come al momento il publisher non abbia alcun piano per la serie.

Nonostante i fan richiedano a gran voce un ritorno della saga, attualmente Capcom non ha progetti in merito ad eventuali reboot o remaster di Dino Crisis, i cui tre titoli della saga sono stati prodotti proprio sotto la supervisione di Kawata.

Secondo alcuni rumor, la casa di Osaka aveva pensato ad un reboot di Dino Crisis sul finire del 2013, con l'idea di affidarne lo sviluppo a Capcom Vancouver (team responsabile della serie Dead Rising), tuttavia lo studio avrebbe rifiutato la proposta, preferendo concentrarsi su altri progetti.