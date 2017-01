Mass Effect 2 è disponibile gratuitamente su Origin

Per celebrare il recente annuncio della data di Mass Effect: Andromeda, Electronic Arts ha messo a disposizione gratuitamente la versione PC di Mass Effect 2. Grazie alla promozione “Offre la ditta”, il publisher da ai giocatori la possibilità di ottenere senza costi aggiuntivi alcuni dei propri classici.

Durante il mese di dicembre, il secondo capitolo dell’RPG sci-fi era già riscattabile gratuitamente per un breve periodo di tempo, salvo poi scoprire che si era trattato di un errore da parte di Electronic Arts e BioWare. È dunque probabile che ci sia stata una svista in previsione dell’offerta attiva da oggi. Per ottenere Mass Effect 2 sarà sufficiente scaricarlo attraverso la pagina dell’offerta su Origin, raggiungibile da questo indirizzo.

Il nuovo episodio della serie, Mass Effect: Andromeda, sarà invece disponibile a partire dal 23 marzo 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.