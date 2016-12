Mass Effect 2 per PC è gratis su Origin [Aggiornata]

ha deciso di festeggiare il Natale con cinque giorni di regali: fino al 25 dicembre, la società regalerà giochi completi e DLC, si inizia oggi conper PC, scaricabile gratuitamente da Origin. [Aggiornata]

Per scaricare gratis Mass Effect 2 basta cliccare qui ed effettuare il login con il proprio account Origin, una volta riscattato il gioco resterà per sempre nella vostra libreria, come se fosse stato regolarmente acquistato, e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

Nel momento in cui scriviamo, il gioco è ancora a pagamento a causa dei differenti orari di aggiornamento dello store europeo rispetto a quello americano, BioWare ha comunque confermato che la promozione è valida in tutto il mondo, tra poche ore sarà quindi possibile scaricare Mass Effect 2 gratis per PC.



Aggiornamento 20 dicembre ore 16:40 - Come segnalato da Polygon, Mass Effect 2 non rientra nella promozione cinque giorni di regali di BioWare. Il gioco è stato offerto gratuitamente per errore e adesso è tornato in vendita a prezzo pieno.