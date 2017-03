Mass Effect Andromeda: 17 minuti di gameplay

IGN.com ha pubblicato un lungo video diche mostra 17 minuti tratti dal nuovodi BioWare. Il filmato contiene ovviamente spoiler sulla trama e sulle meccaniche di gioco, se non gradite anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Il video è disponibile sul canale YouTube di IGN.com e presenta la Missione Lealtà di Peebee giocata su PC con grafica in 4K e 60 fps. Ricordiamo che Mass Effect Andromeda è recentemente entrato in Fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato, presto il publisher darà il via alla stampa e alla distribuzione delle copie in vista del lancio, previsto per il 21 marzo in Nord America e per il 23 dello stesso mese in Europa. Il gioco non sarà doppiato in italiano, come confermato recentemente da BioWare.