Mass Effect Andromeda è adesso disponibile nel Vault di EA Access e Origin

Recentemente vi abbiamo segnalato che nel giro di poco temposarebbe entrato nel Vault di. Ebbene, il giorno è arrivato: l'ultimo capitolo della serie sci-fi firmata adesso disponibile per tutti gli abbonati.

Se volete informazioni più dettagliate su Mass Effect Andromeda, vi consigliamo di leggere la nostra recensione a cura di Alessandro Bruni, che ha premiato il gioco con un ottimo 8.5.

Ricordiamo che nelle prossime settimane sono previsti su entrambe le piattaforme anche gli arrivi di Star Wars Battlefront II e Need For Speed Payback, mentre Dead Space 3 e la demo di The Sims 4 approderanno esclusivamente su EA Access. È possibile iscriversi ai due servizi al prezzo di 3,99 euro al mese o 24,99 euro all'anno.