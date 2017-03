Mass Effect Andromeda: alcuni utenti di NeoGAF ipotizzano un downgrade grafico?

Alcuni utenti del forum di NeoGAF stanno discutendo animatamente riguardo un presunto downgrade grafico della versione finale dirispetto alle precedenti build e ai trailer mostrati nei mesi scorsi.

A riprova di questa tesi, gli utenti hanno pubblicato una serie di immagini (visibili a questo indirizzo) che mostrano alcuni screenshot tratti dalle versioni per PC e PlayStation 4 Pro, entrambe catturate in 4K. Secondo l'autore degli scatti, in nessuno dei due casi la qualità grafica del gioco sarebbe paragonabile a quella vista negli ultimi trailer del gioco.

Al momento, la questione è ancora molto fumosa e vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le dovute precauzioni. In attesa di maggiori dettagli e dati più concreti riguardo al comparto tecnico del gioco, vi invitiamo a leggere le nostre impressioni sul comparto single player di Mass Effect Andromeda.