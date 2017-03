Mass Effect Andromeda: ecco alcuni settaggi consigliati su PC di fascia bassa

Alcuni utenti hanno già avuto la fortuna di provaregrazie al servizio Origin Access , che ha permesso loro di mettere mano ad una prova parziale della campagna single player del titolo di

In caso le vostre configurazioni PC non siano tra le più performanti, e stiate riscontrando difficoltà nel far girare adeguatamente Mass Effect: Andromeda, ecco di seguito alcuni consigli forniti da un utente reddit su come impostare i settaggi di gioco.

Impostazioni generali: Basso

Anti-Aliasing: FFXA (eliminando totalmente l'anti-aliasing si otterrebbe una fluidità maggiore, ma la qualità grafica ne risentirebbe in maniera pesante)

Qualità ambiente e terreno: Medio (naturalmente, abbassare ulteriormente il settaggio in caso di performance negative)

Risoluzione: 1280x720

Scala risoluzione: Auto 720p

Mass Effect: Andromeda sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 23 marzo 2017. BioWare ha condiviso una nuova galleria di immagini dedicate al suo RPG, mentre qui potete dare uno sguardo ad un'ora di gameplay tratto dalla campagna single player del titolo. Ricordiamo inoltre che, in vista dell'uscita del titolo, NVIDIA ha pubblicato i nuovi i nuovi Driver Game-Ready; per ogni ulteriore informazione, vi rimandiamo alla nostra Recensione.