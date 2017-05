Mass Effect Andromeda: anche l'ultima versione di Denuvo è stata violata

Come vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine nel corso delle scorse settimane,è stato craccato su PC in soli dieci giorni, nonostante la presenza del DRM Denuvo. Poco dopo,ha risposto aggiornando il sistema di protezione all'ultima versione, misura che ha reso la vita difficile ai pirati, almeno fino a poche ore fa.

Un gruppo di hacker non identificato è infatti riuscito a violare il nuovo DRM, che adesso risulta completamente craccato sia in 32 che in 64 bit. Oltre a Mass Effect Andromeda, anche Dead Rising 4, Nier: Automata e l'ultimo arrivato Sniper: Ghost Warrior 3 sono protetti dal suddetto DRM, e al momento non è chiaro se le rispettive aziende decideranno di prendere ulteriori contromisure o rimuovere del tutto la protezione.