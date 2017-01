Mass Effect Andromeda: annunciati otto nuovi Funko Pop

ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Electronic Arts per la produzione di otto nuovi Pop dedicati a. La linea include i personaggi di Sara Ryder, Peebee, Archon e Jaal.

Sara Ryder con la maschera sarà disponibile in esclusiva nei negozi GameStop, Sara Ryder N7 sarà venduta in esclusiva da Best Buy mentre Peebee con pistola è esclusiva della catena Target. I nuovi Funko Pop di Mass Effect Andromeda usciranno in contemporanea con il lancio del gioco, previsto per il 23 marzo in Europa.