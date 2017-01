Mass Effect Andromeda: aperti i preordini per le versioni PC, Xbox One e PS4

ha aperto i preordini per le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One di. Il gioco sarà disponibile in tre edizioni: Standard, Deluxe e Super Deluxe, vendute a 59.90/69.90 €, 69.99/79.99 € e 89.99/99.99 € (il secondo prezzo si riferisce alle versioni per console, il primo a quella per Windows)

Prenotando l'edizione Standard i giocatori riceveranno la Corazza Esploratore Spazio Profondo, il Pacchetto Booster Multigiocatore e la Skin Nomad. In aggiunta, la Deluxe Edition include il Set Armi Pioniere Elite, Tenuta Casual del Pioniere, Pyjak Personale, Corazza del Predatore, il Pacchetto Lancio Deluxe per il multiplayer e la colonna sonora in formato digitale.

Infine, la Super Deluxe Edition comprende in aggiunta i Pacchetti Multigiocatore Super Deluxe Booster. Per effettuare il preordine potete cliccare qui, ricordiamo che Mass Effect Andromeda arriverà in Europa il prossimo 23 marzo, il preload dovrebbe invece partire il 17 marzo.