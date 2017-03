Mass Effect Andromeda avrà uno speciale obiettivo legato alle relazioni amorose

La lista didiè recentemente trapelata sul web: analizzandola attentamente, alcuni giocatori hanno scoperto al presenza di uno speciale obiettivo legato alle relazioni amorose.

La descrizione del trofeo non sembra lasciare spazio a molti dubbi: "Completa una relazione amorosa con tre personaggi diversi tra tutte le partite". Da precisare come il sistema terrà conto delle vostre relazioni anche nel caso di una nuova partita, sarà quindi possibile sbloccare l'obiettivo in più run del gioco.

Ricordiamo che Mass Effect Andromeda arriverà nei negozi europei il 23 marzo, gli abbonati al servizio EA Access potranno provare una parte della campagna e il multiplayer da giovedì 16 marzo.