Mass Effect Andromeda: BioWare diffonde tante nuove informazioni

Durante gli ultimi giorni, diverse personalità dihanno discusso con i fan attraverso i social media riguardo a vari aspetti dell'attesissimo, titolo in arrivo il prossimo marzo.

Tra gli argomenti toccati, abbiamo il multiplayer online: a quanto pare, il cross-play non sarà un'opzione disponibile per i giocatori, poiché la feature sarà assente sia su PC che su console. La connessione sarà invece peer-to-peer, esattamente come in Mass Effect 3.

Per quanto riguarda le romance, BioWare ha voluto riservare i dettagli e le sorprese per il futuro, ma Michael Gamble ha lasciato intendere che potremo intraprendere dei rapporti intimi anche con gli Angara, razza aliena apparsa nell'ultimo cinematic trailer. Viene inoltre precisato che fra i due protagonisti dell'avventura, Sarah Ryder avrà più opzioni di romance, offerte anche da personaggi non ancora svelati dalla software house.

Passando alla personalizzazione del personaggio, apprendiamo che il giocatore sarà libero di scegliere il tipo di addestramento a cui il fratello Ryder selezionato si è sottoposto nella Via Lattea; di conseguenza cambierà anche il background narrativo a seconda della scelta fatta.

Sarà inoltre possibile cambiare i nomi dei fratelli liberamente: in tal caso, però, alcuni NPC non si rivolgeranno più ai protagonisti chiamandoli "Scott" e "Sarah", ma semplicemente con il cognome "Ryder". Sfortunatamente, non ci sarà un set di nomi pre-registrati dal doppiaggio (come accade, ad esempio, in Fallout 4). Inoltre, non sarà possibile cambiare i nomi di entrambi i fratelli (questo per evitare che venissero chiamati entrambi "Ryder" durante i dialoghi).

Aaron Flynn, inoltre, ha promesso che "presto" arriveranno nuove informazioni sul numero dell'equipaggio che ci accompagnerà durante l'avventura e sul motivo per il quale è possibile comunicare con le razze native della Galassia di Andromeda. Infine, è stata confermata la presenza dei minigiochi: alcuni faranno il loro ritorno dagli episodi passati, mentre a breve verranno comunicati i dettagli anche su quelli inediti.

Mass Effect: Anromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Per tutte le informazioni sulle novità più rilevanti della settimana, vi rimandiamo al nostro articolo di riepilogo.