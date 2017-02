Mass Effect Andromeda: BioWare non ne esclude l'arrivo su Nintendo Switch

Persu Nintendo Switch le speranze sono ancora vive, come lasciato trasparire dalle parole del producer del titolo, Fabrice Condominas di

Durante lo scorso anno, si vociferava con insistenza dell'arrivo di Mass Effect: Andromeda come titolo di lancio dell'ibrida della grande N; un'ipotesi chiaramente smentita in seguito. Interrogato su questo punto da Grab it Magazine, Condominas ha così commentato: "Per prima cosa, eravamo troppo impegnati nello sviluppo per poterci concentrare su una nuova console. In secondo luogo, la porta è aperta, non abbiamo nulla contro Switch sebbene non abbiamo preparato nulla al momento per la console. Se Switch si rivelerà un buon successo, allora rivaluteremo la questione. Quindi la porta non è certamente chiusa, semplicemente non era quello il momento giusto".

Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Per maggiori informazioni sul titolo, vi invitiamo a consultare la nostra Video Anteprima e la nostra intervista a Fabrice Condominas.