Mass Effect Andromeda: BioWare parla dell'importanza dell'HDR e di NVIDIA Ansel

Fabrice Condominas diè stato intervistato da Gamers Nexus durante il CES di Las Vegas e in questa occasione ha svelato quanto sia stato importante aver implementato l'HDR e la tecnologia NVIDIA Ansel nella versione PC di

Su PC, il titolo sarà ottimizzato per le schede della famiglia NVIDIA, la tecnologia Ansel in particolare è stata implementata a sviluppo già in corso e permette di catturare immagini di gioco in modo rivoluzionario, sfruttando nuove tecniche di cattura e permettendo di applicare numerosi filtri grafici e di regolare vari parametri per migliorare la qualità degli screenshot. L'HDR ha permesso a BioWare di ottenere immagini più nitide e ricche di dettagli.

Mass Effect Andromeda uscirà il 23 marzo in Europa nei formati Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows, nella giornata di oggi Electronic Arts pubblicherà un nuovo trailer del gioco mentre maggiori dettagli sulla beta multiplayer dovrebbero arrivare entro la fine di gennaio.