Mass Effect Andromeda: Bioware ha scartato l'idea dei pianeti procedurali

Durante un'intervista pubblicata su Finder , il producer diha svelato nuovi dettagli sullo sviluppo di, confessando cheaveva pensato a un sistema procedurale per la generazione dei pianeti. Ma il team ha preferito la qualità alla quantità.

"Sì, chiaramente guardavamo con attenzione a cosa stava succedendo nell'industria. Nel caso specifico di No Man's Sky, nel momento in cui è stato rilasciato, il nostro team era pienamente impegnato nello sviluppo. Abbiamo notato che il gioco poneva molta enfasi sui pianeti procedurali, cosa che noi abbiamo sperimentato per oltre un anno. Alla fine abbiamo concluso che non faceva al caso nostro, che non si trattava di una soluzione adatta per il tipo di gioco che stavamo realizzando. Perchè cerchiamo sempre di privilegiare la qualità in quello che creiamo, e con i contenuti generati proceduralmente non avremmo mai raggiunto la qualità che desideravamo.", dichiara Fabrice Condominas facendo un confronto con le soluzioni adottate da No Man's Sky.

