Mass Effect Andromeda: BioWare svelerà i piani per il futuro il 4 aprile

Con un messaggio pubblicato su Twitter,ha annunciato che il 4 aprile svelerà importanti novità riguardo il supporto post lancio di. Lo studio ha analizzato i feedback ricevuti dalla community e presto ci saranno importanti novità in merito.

BioWare ringrazia tutti i giocatori e assicura che la prossima settimana svelerà i piani per il supporto, in questa occasione probabilmente ne sapremo di più sui contenuti dei prossimi aggiornamenti e dei DLC in arrivo per Mass Effect Andromeda.

Non ci resta che attendere il prossimo 4 aprile per saperne di più, ricordiamo che Mass Effect Andromeda è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco ha debuttato al primo posto della classifica software inglese, riscuotendo un discreto successo nel Regno Unito, a dispetto di recensioni non sempre positive.