, nuovo capitolo della serie RPG sci-fi di, giungerà con certezza il 23 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nessuna conferma ufficiale è ancora giunta per un'ipotetica versione del gioco per Xbox Scorpio, ma oggi il creative director Mac Walters ha voluto lasciare aperte le porte a questa possibilità.

"Considerando la pubblicazione del gioco in primavera, non sono sicuro di cosa riusciremo a supportare, ma abbiamo in mente un piano di servizio molto forte per Mass Effect: Andromeda che continuerà anche dopo il suo rilascio. Se dovessimo fare una Game of the Year Edition, o un'altra edizione futura, è qualcosa che terremmo in forte considerazione", le dichiarazioni di Walters a Xbox Tavern, il Magazine ufficiale di Xbox.

