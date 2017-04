Mass Effect Andromeda: come trovare la Mod Fusione Adrenalina su Havarl

offre unche permette ai giocatori di costruire e modificare l’equipaggiamento del protagonista a propria discrezione. Sfruttando speciali dispositivi è infatti possibile conferire ad armi e corazze proprietà uniche, spesso in grado di fare la differenza negli scontri contro forze nemiche.

In questa guida vi illustreremo quindi la posizione della Mod Fusione Adrenalina su Havarl, da impiegare nel potenziamento del vostro fucile d’assalto. Dopo aver completato la missione Havarl: Un Pianeta Morente ed aver esplorato il Vault del pianeta, fate ritorno al Nexus e leggete l’email di Addison. A questo punto tornate su Havarl e recatevi nella piccola grotta posta al centro della mappa. Eliminate il nemico presente al suo interno e attivate la console sepolta nel muro. Seguite il condotto utilizzando lo scanner e salite su per il pilastro, sfruttando le sporgenze esagonali per raggiungere la cima.

Attivate la console e seguite il fascio di luce fino ad arrivare ad un nuovo pilastro. Salite in alto, attivate la console e risolvete il puzzle (simile ad un sudoku) per aprire un varco gravitazionale. Entrateci e preparatevi a raccogliere numerosi oggetti, tra cui la rarissima Mod Fusione Adrenalina. Grazie a questo miglioramento, potrete ricaricare istantaneamente tutti i poteri attivi con una sola uccisione. Diversamente, la velocità di ricarica dei poteri risulterà dimezzata.

Su Everyeye.it trovate anche la guida di Mass Effect Andromeda con suggerimenti utili, consigli e strategie per affrontare al meglio l’avventura dei fratelli Ryder nella galassia di Andromeda.