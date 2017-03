Mass Effect Andromeda: confermata la presenza delle microtransazioni?

Un'immagine tratta dal catalogo del retailer britannico ShopTo.net sembrerebbe confermare la presenza delle microtransazioni all'interno del comparto multiplayer di

Come potete notare in calce alla notizia, i giocatori potranno apparentemente decidere di acquistare gli "Andromeda Points", la valuta in-game grazie alla quale ottenere accesso a pack di oggetti e vari add-on da utilizzare online. I prezzi variano in base alle esigenze, partendo da £3.95 fino a £79.96.

In attesa di conferme o smentite da parte di Electronic Arts e BioWare, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il prossimo 23 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, il titolo si è mostrato in un nuovo video dedicato al multiplayer; sono stati inoltre diffusi i requisiti minimi e raccomandati per configurazioni PC con schede NVIDIA.