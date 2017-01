Mass Effect Andromeda: confermato il supporto HDR per Xbox One S e PS4

Rispondendo a una domanda posta su Twitter,diha precisato chesupporterà l'anche su Xbox One S, PS4 e PS4 Pro, garantendo agli utenti console lo stesso trattamento riservato ai giocatori PC

Oltre a supportare l'High Dynamic Range, la versione PC di Mass Effect: Andromeda permetterà di giocare a risoluzioni UltraWide (21:9). Ricordiamo che in occasione del CES 2017 è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer con alcune sequenze di combattimento inedite, mentre recenti dichiarazioni di Bioware hanno escluso l'arrivo di un season pass per i futuri DLC. Il gioco è atteso il 23 Marzo 2017 su PC, Xbox One e Playstation 4 (gli abbonati EA Access avranno accesso alle prime ore dell'avventura con una settimana di anticipo).